Il 28 ottobre 2022, Umberto Bossi, fondatore della Lega, aveva 81 anni e mostrava segni di fatica nel camminare. Pochi giorni prima, Matteo Salvini lo aveva abbracciato alla Camera. Nonostante il ruolo di leader storico, Bossi viene ora trattato come un nemico e diffidato dai suoi stessi eredi, che non gli riconoscono più il rispetto di un tempo.

Era il 28 ottobre 2022. Umberto Bossi aveva 81 anni e camminava con fatica. Pochi giorni prima Matteo Salvini lo aveva abbracciato alla Camera. Quello stesso giorno, da via Bellerio, partì una lettera di diffida “a cessare la promozione nei confronti degli iscritti alla Lega per Salvini premier, e l’utilizzazione dei simboli e della denominazione del partito”. Giovedì sera il Senatùr è morto all’ospedale di Circolo di Varese. Aveva 84 anni. Oltre un’ora dopo è arrivato il post di Salvini: coraggio, genio, passione, libertà. Ciao, Capo. A Dio. Giorgia Meloni era stata più rapida: Bossi ha dato un fondamentale apporto al primo centrodestra. Solo che il dolore va misurato su una storia precisa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Bossi padre nobile, ma solo da morto: il fondatore della Lega trattato da nemico (e diffidato) dai suoi stessi eredi

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