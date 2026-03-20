Bossi muore | la Sardegna cambiò la politica italiana

Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord e protagonista della Seconda Repubblica italiana, è morto all’età di 84 anni giovedì sera nell’ospedale di Circolo a Varese. La sua figura ha avuto un ruolo centrale nel panorama politico, influenzando il sistema e la rappresentanza delle istanze regionali. La scomparsa dell’ex leader è stata annunciata ufficialmente, lasciando un segno nella storia politica del Paese.