Bossi muore | la Sardegna cambiò la politica italiana
Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord e protagonista della Seconda Repubblica italiana, è morto all’età di 84 anni giovedì sera nell’ospedale di Circolo a Varese. La sua figura ha avuto un ruolo centrale nel panorama politico, influenzando il sistema e la rappresentanza delle istanze regionali. La scomparsa dell’ex leader è stata annunciata ufficialmente, lasciando un segno nella storia politica del Paese.
Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord e figura chiave della Seconda italiana, è deceduto all'età di 84 anni nella serata di giovedì 19 marzo nell'ospedale di Circolo a Varese. La scomparsa del leader, soprannominato Senatur, segna la fine di un'era politica iniziata il 8 febbraio 1991 con la nascita del partito che ha ridefinito gli equilibri nazionali. Il decesso avviene dopo un lungo declino delle condizioni di salute, aggravate da un ictus subito nel 2004 dal quale non si era mai completam . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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. @paolomieli: "Oggi Bossi idolo di tutti, non c'è nessuno che non avesse rapporti cordiali con lui. Tutti hanno dimenticato che per una lunga stagione Bossi è stato cacciato di essere il demonio, quando uno muore è anche giusto raccontare tutto" x.com
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