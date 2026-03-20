Bossi e l’origine della Lega Il vocabolario di varesotto e le botte per il dialetto
Nel cuore di Varese, nello studio del notaio Franca Bellorini, si sono incontrati alcuni esponenti che hanno contribuito alla nascita della Lega, un movimento nato con caratteri distintivi e radici nel dialetto varesotto. La riunione ha visto protagonisti figure che hanno lasciato un segno nella storia politica locale, con discussioni che hanno coinvolto anche elementi culturali e linguistici.
"Ha fatto tutto l’Umberto". Un po’ carbonari, un po’ visionari, riuniti nello studio del notaio Franca Bellorini, a Varese. Sono Umberto Bossi (editore), Manuela Marrone (maestra elementare, che diventerà la sua compagna), Giuseppe Leoni (architetto e scultore), Marino Moroni (rappresentante di commercio), Pierangelo Brivio (commerciante, cognato di Bossi), Emilio Benito Rodolfo Sogliaghi (odontotecnico). Firmano l’atto costitutivo della Lega Autonomista Lombarda. È il 12 aprile 1984. La fondazione. Due anni dopo si trasformerà in Lega Lombarda. Nel 2024, quarant’anni dopo, i ricordi di Giuseppe Leoni, uno dei padri fondatori, tre legislature da deputato (il primo del partito) e altrettante da senatore, primo consigliere leghista al Comune di Varese, presidente della Lega Lombarda dal 1995 al 1999. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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