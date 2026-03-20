Borsa sospetta con foulard con falce e martello davanti a Ministero Giustizia

Nel pomeriggio di oggi a Roma, in Via delle Zoccolette davanti al Ministero della Giustizia, è stata trovata una borsa sospetta. La scoperta è avvenuta intorno alle 17:30 e tra i vari oggetti contenuti, spiccava un grande foulard rosso con simboli della falce e martello. Sul posto sono intervenuti gli agenti per le verifiche del caso.

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata rinvenuta intorno alle 17:30 di oggi a Roma, in Via delle Zoccolette – come risulta all’agenzia Italpress – innanzi ad uno degli ingressi del Ministero della Giustizia una borsa sospetta con diversi oggetti tra cui in evidenza un grande foulard rosso con falce e martello. Sono in corso accertamenti a cura del Reparto di Polizia Penitenziaria dell’ USPEV del Ministero della Giustizia, del Commissariato Trevi e degli artificieri della Polizia di Stato. Sul posto il Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia. Innalzamento cautelativo delle misure di protezione delle Autorità di vertice del Ministero, alla luce dei numerosi allertamenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Addio a Luciano Trebbi. Vissuto tra falce e martello. E sempre amico di tutti Antifascismo senza più falce e cervello. Se il martello è l’unica cosa che gli è rimasta…Senza più falce né sol dell’avvenire, ai comunisti di oggi è rimasto in mano solo il martello.