La Volta Buona conferma il trend positivo di ascolti. Il talk show di Caterina Balivo accende il primo pomeriggio di Rai1 con punte superiori al 20% di share. Ieri la curva di Rai1 si è avvicinata molto a quella di Canale 5. Negli anni le distanze sono state molto marcate e gli avvicinamenti erano quasi sempre legati alla settimana di Sanremo oppure a isolati eventi. Ora è diverso e non ci sono più voragini tra le due ammiraglie. L’andamento degli ascolti lo testimonia e ieri per due volte la curva dell’ammiraglia Rai ha toccato quella dell’ammiraglia Mediaset. Vedi la foto a seguire. Tra gli ospiti della Balivo si segnala una elegantissima Milly Carlucci che, in abito da gran sera, ha spiegato tutta l’emozione e la gioia in vista del ritorno di Canzonissima che illuminerà il sabato sera di Rai1 dal 21 marzo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BOOM! LA VOLTA BUONA: RAI1 AGGANCIA CANALE 5 CON PICCHI SUPERIORI AL 20%

Articoli correlati

Leggi anche: La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 16 al 20 febbraio 2026

La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 16 al 20 marzo 2026Nuova settimana di programmazione a La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni su Rai1, da lunedì...

Contenuti utili per approfondire BOOM LA VOLTA BUONA RAI1 AGGANCIA...

Temi più discussi: Marco Masini senza filtri: Io e Fedez? Tutti viviamo tempeste. Ditonellapiaga top, ma Laura Pausini...; Michael Stipe: Voglio che il mio album sia all’altezza dei R.E.M. ed è quasi impossibile; La volta buona, problemi con il cibo: il racconto di Milena Miconi e Paola Saluzzi; La volta buona, avvocato Sal Da Vinci dopo polemiche: Valuteremo azioni legali.

La Volta Buona, pagelle del 19 marzo: Milly Carlucci arruola Caterina a Canzonissima (9), Tradimenti, borse e scandali (5)A La Volta Buona si parla di famiglie non convenzionali, amori complicati e sorprese inaspettate: le nostre pagelle ... dilei.it

La Volta Buona, le pagelle del 18 marzo: lite tra medici (4), il figlio segreto di Adriano Celentano (8)Caterina Balivo e i suoi ospiti sconvolti dalla storia del figlio segreto di Adriano Celentano: ecco chi è e perché parla soltanto adesso ... dilei.it

La protesta dei fuorisede. TikTok, boom di #iovotono x.com

Boom di casi di epatite A in Campania: come avviene il contagio e cosa fare per prevenirla. Finora 133 casi complessivi, "serve la massima attenzione" #ANSA - facebook.com facebook