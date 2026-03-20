Bologna vs Lazio trentesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Bologna e Lazio si affrontano nella trentesima giornata di Serie A 20252026. La partita si gioca in Italia e viene trasmessa in diretta televisiva. Entrambe le squadre puntano a ottenere punti per qualificarsi alle competizioni europee e sono in cerca di una vittoria importante. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e la partita si svolge allo stadio di Bologna.

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Entrambe le squadre cercano il pass per l’Europa, e molto dipenderà proprio da questa sfida. Bologna vs Lazio si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 15 presso lo stadio Dall’Ara. BOLOGNA VS LAZIO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblu hanno il morale alle stelle per la qualificazione ai quarti di Europa League a spese della Roma, ma adesso devono sistemare le cose anche in campionato, dove al momento sono fuori dalla zona continentale. Serve infatti maggiore continuità che, si spera, l’ultima vittoria ottenuta contro il Sassuolo, possa dare. I biancocelesti appaiono in ripresa dopo le ultime due vittorie consecutive, ed ora vanno a caccia del tris. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Bologna vs Lazio, trentesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Modena vs Spezia, trentesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Padova-Catanzaro, trentesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Gol PAZZESCHI che non vedremo più Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bologna vs Lazio trentesima giornata... Temi più discussi: Primavera 1 | Lazio-Juventus 2-2; Dove vedere Lazio-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; La classifica marcatori della Serie A 2025-2026; Lazio, Sarri squalificato: in panchina contro il Bologna ci sarà Ianni. Bologna-Lazio, sfida tra due squadre in cerca di identitàBologna-Lazio, 30a giornata di Serie A al Dall'Ara: orario, probabili formazioni aggiornate, precedenti e dove vedere la partita in tv e streaming ... lifestyleblog.it Bologna - Lazio, dirige Feliciani: i precedenti col fischietto abruzzeseSarà Ermanno Feliciani a dirigere la sfida tra Bologna e Lazio, in programma domenica 22 marzo alle 15:00 allo stadio Dall’Ara e valida per la trentesima giornata di Serie ... lalaziosiamonoi.it Gasperini amaro: “Roma superiore al Bologna. I fischi Non per la prestazione…” - facebook.com facebook #Italiano incredulo: “Impresa #Bologna, pronta la festa. Saremo sfavoriti anche ai quarti” x.com