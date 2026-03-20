Bologna si prepara alla sfida contro la Roma negli ottavi di Europa League, mentre i giallorossi mostrano un livello di gioco superiore. Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha commentato l'importanza di questa qualificazione e l'evento del match decisivo contro la squadra capitolina. La partita si avvicina e le due formazioni si confrontano in un contesto di grande attesa.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nel cuore di Torino, il 15 febbraio 2026, Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna FC 1909, ha osservato attentamente le dinamiche del match di Serie A tra Torino FC e il Bologna. Con l’emozione palpabile, il suo team è ora pronto ad affrontare l’AS Roma negli ottavi di finale di Europa League, dopo un pareggio 1-1 nel primo incontro. L’appuntamento è fissato per giovedì sera allo Stadio Olimpico, con il fischio d’inizio alle 20:00 GMT (21:00 CET). Questo stadio evoca ricordi speciali per il Bologna, che ha sollevato la Coppa Italia qui lo scorso anno, trionfando su una forte squadra del Milan per la prima volta dopo cinquant’anni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bologna orgogliosa di essere negli ottavi di Europa League, Roma di qualità superiore.

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