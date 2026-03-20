Bologna-Lazio domenica 22 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 22 marzo 2026 alle 15:00 si sfidano Bologna e Lazio, che si incontrano per la terza volta in questa stagione. In precedenza, i due team hanno pareggiato entrambe le partite nei tempi regolamentari, ma in Coppa Italia le Aquile hanno vinto contro i felsinei. La sfida si presenta come un nuovo capitolo di un confronto equilibrato tra le due squadre.

Bologna e Lazio si affrontano per la terza volta in stagione dopo che nelle due precedenti hanno sempre pareggiato nei tempi regolamentari, anche se in Coppa Italia le Aquile hanno avuto la meglio. Gli emiliani si presentano in questa sfida con entusiasmo dopo aver eliminato la Roma agli ottavi di Europa League, ma sicuramente con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bologna-Lazio (domenica 22 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Sassuolo-Bologna (domenica 15 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiNel programma del prossimo turno di serie A va in scena anche il derby emiliano fra Sassuolo e Bologna che si disputa domenica al Mapei Stadium. Contenuti e approfondimenti su Bologna Lazio domenica 22 marzo 2026... Temi più discussi: Bologna-Lazio: probabili formazioni e statistiche; 25mila per Bologna-Lazio, trasferta vietata a…; Designazioni Serie A: Feliciani per Bologna-Lazio. A Sacchi la sfida tra Roma e Lecce; Milan con la Lazio per non mollare lo Scudetto. Bologna-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partitaMaurizio Sarri ritrova Alessio Romagnoli ma perde Mattia Zaccagni. In attacco pronto Pedro, mentre a centrocampo conferma in regia per Patric ... romatoday.it Bologna - Lazio, scelto l’arbitro del match: la designazioneNuova gara di campionato alle porte per la Lazio, che domenica 22 marzo sarà impegnata alle ore 15 allo stadio Dall’Ara contro il Bologna. Proprio in vista del match l’AIA ha ... lalaziosiamonoi.it #BFCLazio #BolognaLazio #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #Lazio #Casteldebole #allenamento #DeSilvestri #Skorupski #calcio #SerieAEnilive x.com BOLOGNA-LAZIO: SFIDA DA NON SBAGLIARE! Domenica 22 marzo, ore 15:00, allo stadio Dall’Ara va in scena una gara delicatissima per la S.S. Lazio contro il Bologna FC 1909, valida per la 30ª giornata di Serie A. Dove vederla Diretta esclusiva s - facebook.com facebook