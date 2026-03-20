Bologna è la nuova capitale Gioia sofferenza e infine l’estasi Nel secondo supplementare la magia di Cambiaghi vale i quarti

Bologna ha ottenuto una vittoria significativa contro la Roma durante una partita che si è conclusa nel secondo supplementare. La gara ha suscitato emozioni intense tra i tifosi, portando gioia, sofferenza e un momento di estasi. La rete decisiva di Cambiaghi ha determinato l’accesso ai quarti di finale, trasformando la serata in un evento memorabile per la città e i suoi sostenitori.

dall’inviato Non sarà forse la Partita del secolo, ma per i bolognesi la vittoria sulla Roma di ieri sera è più di un’impresa: è qualcosa di molto simile a un sentimento forte, che il tempo e gli eventi non potranno mai cancellare. Mai. Il Bologna ora ha il suo personalissimo 4-3 da custodire nella cassaforte della Storia. Non sarà la semifinale del Mondiale del 1970, non sarà Italia-Germania di Città del Messico, lungi da noi rischiare di profanare uno dei vangeli del calcio italiano: ma che cos’hanno fatto i rossoblù? Di che cosa sono stati capaci? Un’altra sera dei miracoli, dopo quel 14 maggio di un anno fa. Dalla Coppa Italia vinta al pronostico ribaltato per questi ottavi di Europa League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna è la nuova capitale. Gioia, sofferenza e infine l’estasi. Nel secondo supplementare la magia di Cambiaghi vale i quarti Articoli correlati Roma-Bologna 3-4, Cambiaghi ai supplementari vale i quarti per i rossoblùRoma 19 marzo 2026 - Non poteva esserci uno spot migliore per il calcio italiano in questa sfida di ritorno dell'euro-derby di Europa League. Cambiaghi croce e delizia Bologna: segna, poi si fa espellere. Como, magia Baturina: vale un punto sul gongdi Enrico Levrini COMO Dopo tre vittorie consecutive il Como pareggia in casa contro il Bologna. Approfondimenti e contenuti su Bologna è la nuova capitale Gioia... Temi più discussi: Una nuova automedica e attrezzature avanzate per il soccorso donate all’Azienda USL di Bologna; Banca Ifis inaugura la nuova sede di Bologna; La nuova guida del Museo Civico Archeologico di Bologna; Aeroporti di Bologna, Rimini, Parma e Forlì: parti sociali ed enti locali promuovono la nuova legge regionale. Bologna: nuova Città 30 dal 20 aprile 2026, cosa cambia?Bologna Città 30 è pronta a tornare dal 20 aprile 2026 seguendo le indicazioni del TAR e del ministero: ecco cosa cambia per i cittadini. sicurauto.it Nuova Zona 30 in Ztl già in bilico: A Roma cadrà come a BolognaIl limite a 30 chilometri orari imposto dal Comune di Roma su tutta la Ztl Centro storico potrebbe avere i mesi contati. Un ricorso ... iltempo.it EsteNews Sport. . Al termine di Roma-Bologna 3-4, il tecnico giallorosso ha analizzato il match perso contro i rossoblù e si è proiettato sul futuro dove la Roma dovrà cercare di qualificarsi in Champions League. #ESTENews#video#calcio#Gasperini#roma#S - facebook.com facebook Eventi 20 marzo a Bologna e dintorni: Achille Lauro, il libro di Cavina “Tropico del fango” x.com