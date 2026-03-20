Bologna Cambiaghi | Ecco come è nato il mio gol contro la Roma

Durante il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, Bologna ha eliminato la Roma conquistando i quarti di finale grazie a un gol di Cambiaghi nel secondo tempo supplementare. La partita si era conclusa 3-3 nei novanta minuti regolamentari, ma nel prolungamento i rossoblù sono riusciti a segnare il gol decisivo. La squadra di Bologna ha così superato la Roma, che è uscita dalle competizioni europee.

Bologna ai quarti, Roma fuori dalle coppe. È il verdetto del derby italiano nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League con i rossoblù che vincono grazie a un acuto di Cambiaghi nel secondo tempo supplementare, dopo che la gara era terminata 3-3 nei novanta minuti regolamentari. Ecco le parole dell’esterno rossoblù. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bologna, Cambiaghi: "Ecco come è nato il mio gol contro la Roma" Articoli correlati Pagelle Roma Bologna, notte da sogno per i rossoblù! Cambiaghi la decide con un gol al 111?. I VOTIKessié Juventus, la pista resta calda: il centrocampista è un obiettivo concreto dei bianconeri. Diretta gol Serie A LIVE: Como Bologna 0-1 gol di Cambiaghi e Udinese Pisa 2-1Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz: David. ORSOLINI bussa ancora, ITALIANO cala il poker: Bologna-Pisa 4-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights Una raccolta di contenuti su Bologna Cambiaghi Ecco come è nato il... Temi più discussi: Bologna, Cambiaghi: Ecco come è nato il mio gol contro la Roma; Il Bologna è ai quarti di Europa League, vittoria contro la Roma per 3-4 ai tempi supplementari: ora c'è l'Aston Villa; Il derby di Europa League è del Bologna, Roma battuta 4-3 ai supplementari: spettacolo all'Olimpico; Con un giallo saltano la 31a: ecco tutti i 34 diffidati in Serie A, novità Carlos Augusto e non solo. Roma-Bologna 3-4, gol e highlights: decide Cambiaghi nel secondo supplementareIl Bologna si qualifica per i quarti di Europa League dopo una sfida intensa. Decisivo Cambiaghi nel secondo supplementare. Nel primo tempo bene il Bologna che la sblocca con Rowe. La Roma risponde e ... sport.sky.it Pagelle Roma-Bologna 3-4: Rowe irrefrenabile, Malen non molla mai, Vaz ispirato, ma la decide CambiaghiL'inglese spacca in due la partita, ma l'olandese avvia la rimonta grazie all'inserimento del francese. La spuntano gli ospiti con l'esterno monzes. Le pagelle di Roma-Bologna ... sport.virgilio.it STASERA DEVO STARE ZITTO ROMA-BOLOGNA 3-4 DTS e RAKOW-FIORENTINA 1-2 0:00 - Roma-Bologna 3-4 dts 8:32 - Rakow-Fiorentina 1-2 Mi trovate TUTTI I GIOVEDÌ su Rete Oro che potete seguire sul canale 77 del digitale terrestre (Lazio) oppu - facebook.com facebook Bologna ai quarti di Europa League, Italiano: "Roma più forte, questa è un'impresa" #SkySport #Italiano #Bologna #UEL #SkyUEL #RomaBologna x.com