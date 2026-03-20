Andrea Bocelli ha tenuto un concerto a Ancona, confermando la promessa fatta al Comune di partecipare all’evento. L’artista ha dichiarato di aver dato la sua parola e ha eseguito lo spettacolo nella città. La manifestazione si inserisce nel contesto della candidatura di Ancona a Capitale. L’artista ha mantenuto l’impegno preso in precedenza.

ANCONA «Ogni promessa è debito». Andrea Bocelli mantiene la parola (d’onore) data al Comune di Ancona quando è partito l’iter di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028. «Farò di tutto per essere presente alla cerimonia inaugurale». Il tenore, quindi, dà la sua disponibilità ad esibirsi alla festa di apertura. Quando? La data ancora non è fissata. Due anni sono lunghi, ma non per il Comune che dovrà mettersi subito pancia a terra nella realizzazione degli 88 progetti inseriti nel dossier. Il legame L’entusiasmo per l’ambito traguardo, fin dall’inizio era stato condiviso dal celebre tenore che quando ha saputo della candidatura, racconta: «Di slancio avevo fatto una promessa». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Bocelli, ode ad Ancona. Un concerto per la città: «Ho dato la mia parola»

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