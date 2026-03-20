Il rappresentante di un'organizzazione si rivolge alle imprese, chiedendo loro di esprimere le proprie esigenze e indicare come possa essere di aiuto. Con un tono diretto, afferma di essere presente e disposto ad ascoltare, sottolineando l'importanza di conoscere le difficoltà quotidiane affrontate dalle aziende. La richiesta si rivolge a chi lavora ogni giorno sul campo, invitandoli a condividere le proprie esperienze.

"Sono qui, con il cappello in mano, a chiedere a voi che siete ogni giorno in trincea e avete più di ogni altro il polso della situazione segnalazioni, suggerimenti e richieste per migliorare i provvedimenti del Governo, che in questo momento sta intervenendo a cuore aperto per far fronte alla situazione aggravata dallo scoppio della nuova guerra in Iran". Il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, l’on. Galeazzo Bignami, lo ha ripetuto alle due sale stipate di imprenditori intervenuti agli incontri di ieri pomeriggio: il primo alla Confcommercio di Cesena e il successivo in Confartigianato. Tutti preoccupati per il supplemento di insidie del fare impresa nel mondo in conflitto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bignami ascolta le imprese: "Diteci come aiutarvi"

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