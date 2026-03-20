Bignami a Cosenza | smonta Bonelli la riforma è necessaria

Nelle ultime ventiquattro ore prima del silenzio elettorale, Cosenza si presenta come un crocevia importante per la campagna referendaria sulla riforma della giustizia. Durante questo periodo, si sono svolti confronti e dichiarazioni pubbliche tra esponenti politici e cittadini, mentre le strade della città si sono animate di eventi legati alla discussione sulla riforma. La città si prepara a vivere un momento decisivo di confronto pubblico.

Le ultime ventiquattro ore prima dell’inizio del silenzio elettorale vedono Cosenza trasformarsi in un punto di passaggio cruciale per la campagna referendaria sulla riforma della giustizia. Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, ha scelto la città cosentina per avviare una serie di incontri che coinvolgono anche il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro e vari esponenti locali come Angelo Brutto ed Ernesto Rapani. Il confronto si accende quando il leader di Avs, Angelo Bonelli, viene citato per aver sostenuto che il governo agisce mosso dalla brama di potere piuttosto che da necessità giuridiche. La risposta arriva netta: l’accusa mossa contro l’esecutivo è definita un processo alle intenzioni privo di fondamento giuridico solido. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bignami a Cosenza: smonta Bonelli, la riforma è necessaria Articoli correlati Leggi anche: Referendum: Bonelli, 'Bignami attacca ancora magistratura, con No avviso sfratto a destra' Di Pietro: “Non lecco chiappe, la riforma è necessariaAntonio Di Pietro, ex magistrato e , ha espresso il suo sostegno alla riforma della giustizia proposta dal partito Fratelli d’Italia durante un...