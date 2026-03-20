Oggi l’Ariete Pvp Pallavolo Prato affronta Vp Volley in una partita valida per il girone F di serie B2 femminile. La sfida si svolge in casa dell’Ariete, che ha deciso di anticipare l’impegno casalingo a causa delle votazioni referendarie. La partita si preannuncia interessante e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.

Il big match del girone F di serie B2 femminile si gioca oggi. L’Ariete Pvp Pallavolo Prato anticipa il suo impegno casalingo, causa votazioni referendarie sulla, e lo fa per ospitare una gara tutt’altro che banale. Al palazzetto di San Paolo, questa sera alle 21 (arbitri Bruno e Proietti), arriva il VP Volley che segue Prato a soli due punti di distanza e che quindi, assieme al Florenzo, è una competitor diretta per l’accesso ai play off. A tutti gli effetti, insomma, l’ennesimo big match di una stagione tiratissima a cui mancano solo sette capitoli prima, appunto, dell’appendice play off. All’andata Prato, anche a causa di infortuni ed assenze, non seppe giocare la sua migliore pallavolo e la formazione di Seravezza si impose meritatamente per 3-0. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Big match per l’Ariete. Oggi la sfida con Vp Volley

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