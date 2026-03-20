Nella sprint di Oslo-Holmenkollen, la gara di biathlon si è disputata sotto temperature elevate che hanno peggiorato le condizioni della neve. La competizione, valida come ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026, ha visto la vittoria di Sturla Holm Laegreid, mentre gli atleti italiani si sono piazzati lontano dai primi posti. La gara si è svolta con queste caratteristiche climatiche e di neve.

Temperature elevate e neve in deterioramento hanno caratterizzato la 10 km sprint di Oslo-Holmenkollen, ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sui due poligoni sono arrivati verdetti chiari e definitivi. Si parte dall’idolo di casa, Sturla Holm Laegreid. Il portacolori del Team Norge si appresta a chiudere la stagione nel migliore dei modi: per lui è arrivato infatti il quarto successo consecutivo nella gara odierna. Una vittoria dal sapore speciale che, grazie a una serie di incastri favorevoli, gli ha permesso anche di conquistare la classifica di specialità. Laegreid, pur commettendo un errore nella prima serie di tiro, ha fatto la differenza sugli sci, imponendo un ritmo notevole e precedendo il duo francese composto da Emilien Jacquelin (0+1) ed Eric Perrot (0+1), distanti rispettivamente 3?9 e 4?6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, Sturla Holm Laegreid inarrestabile nella sprint di Oslo Holmenkollen. Azzurri lontani

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