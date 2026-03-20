Biagi Staropoli | Precarietà non era suo obiettivo contrattazione collettiva era per lui centrale

Il 19 marzo si riporta che Staropoli ha affermato che Marco Biagi non considerava la precarietà un obiettivo e che per lui la contrattazione collettiva rappresentava un elemento centrale. La dichiarazione è stata rilasciata a Roma e si riferisce a un dibattito pubblico o a una dichiarazione ufficiale. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito nel testo.