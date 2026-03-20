Biagi Staropoli | Precarietà non era suo obiettivo contrattazione collettiva era per lui centrale
Il 19 marzo si riporta che Staropoli ha affermato che Marco Biagi non considerava la precarietà un obiettivo e che per lui la contrattazione collettiva rappresentava un elemento centrale. La dichiarazione è stata rilasciata a Roma e si riferisce a un dibattito pubblico o a una dichiarazione ufficiale. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito nel testo.
Roma, 19 mar. (AdnkronosLabitalia) - "La precarietà non era per Marco Biagi né un obiettivo né una bandiera, anzi attraverso lo strumento della contrattazione collettiva, attraverso la sede della contrattazione collettiva dove meglio si possono compendiare degli interessi potenzialmente opposti lui ambiva appunto a individuare quel nucleo essenziale di tutele indisponibili per qualsiasi lavoratore. Quindi tutelare la persona coinvolta nel mondo del lavoro a prescindere dalla qualificazione e superare quella rigidità che conosciamo". Lo ha detto Pasquale Staropoli, consulente del lavoro e avvocato, intervenendo alla tavola rotonda 'L'eredità... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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