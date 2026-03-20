Bezzecchi | Per il Mondiale il favorito è Marquez Il no alla Ducati? Nessun rimpianto

Il pilota ha dichiarato che il favorito per il prossimo Mondiale è Marquez e ha confermato di non avere rimpianti riguardo al rifiuto della Ducati. Ha anche spiegato di avere un contratto stabile, di mantenere i piedi per terra e di dedicarsi alla passione per l’Ape, sottolineando che corre per il piacere e non per motivi economici.

Pressione e obblighi Marco Bezzecchi li posticipa volentieri, almeno fino a quando gli sarà possibile. Dice che l’obiettivo, almeno per ora, è cominciare la stagione meglio dello scorso anno. Grazie: allora sull’Aprilia era nuovo, e per di più solo – senza Jorge Martin infortunato - alla ricerca della prestazione ottimale. Adesso in Brasile ci arriva sparato da tre vittorie di fila, negli ultimi due GP del 2025 e nel primo di quest’anno, tre settimane fa in Thailandia. "Appunto – ride – il finale di stagione del 2025 è stato buono, l’inizio un po’ meno, la prima cosa è far meglio di allora". Ma siccome il Bez è anche onesto sa bene di non potersela cavare così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bezzecchi: "Per il Mondiale il favorito è Marquez. Il no alla Ducati? Nessun rimpianto" Articoli correlati Marquez: "Bezzecchi è il favorito, a meno di imprevistiIn avvio di stagione, l'attenzione si concentra sulle prime manifestazioni in pista e sulle sensazioni dei principali protagonisti della MotoGP. Leggi anche: Bezzecchi: "Marquez favorito, però me la gioco". Bagnaia: "A mio agio alla guida, ora sono felice" Aggiornamenti e notizie su Bezzecchi Per il Mondiale il favorito è... Temi più discussi: MotoGP, il Mondiale torna in Brasile dopo 22 anni: sfida Bezzecchi–Marquez; LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida le Ducati, incognita maltempo; Bezzecchi: Non so cosa aspettarmi dalla moto, ma non vedo l'ora di guidare; Bezzecchi alla carica: la ricetta per battere Marc Marquez. Bezzecchi: Per il Mondiale il favorito è Marquez. Il no alla Ducati? Nessun rimpiantoContratto blindato, piedi per terra e la passione per l’Ape: Non faccio vita da miliardario, corro perché mi piace. Da ragazzino i miei non volevano: sapevano che avrei fatto danni ... gazzetta.it Bezzecchi a Goiânia: 'Divertirsi e imparare la pista il più velocemente possibile'Marco Bezzecchi si prepara ad affrontare il secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, che si terrà sull’inedito circuito di Goiânia, in Brasile. Reduce dalla vittoria nel Gran Premio della Thaila ... it.blastingnews.com Reduce da 3 vittorie consecutive, tra cui quella nell'esordio stagionale in Thailandia, Marco Bezzecchi si presenta carico alla vigilia del GP del Brasile Dopo anni di attesa, la MotoGP torna sull'asfalto brasiliano. L’incognita del nuovo asfalto peserà per t - facebook.com facebook GP Brasile, Bezzecchi (Aprilia): "Curioso della nuova pista, siamo motivati" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #Bezzecchi #BrazilianGP #Aprilia x.com