Beverly Hills 90210 | l’intero cult generazionale torna in alta definizione dal 3 aprile

Dal 3 aprile, tutte e dieci le stagioni di Beverly Hills 90210 saranno disponibili in alta definizione su Sky e NOW. La serie cult degli anni '90, conosciuta per i personaggi dei gemelli Walsh e di Dylan McKay, torna a essere trasmessa in formato widescreen 16:9, offrendo agli spettatori un’esperienza visiva migliorata. La programmazione consente di rivivere le avventure dei protagonisti in versione rinnovata.

Beverly Hills 90210: dal 3 aprile tutte le 10 stagioni arrivano su Sky e NOW in HD. Rivivi il mito dei gemelli Walsh e di Dylan McKay in 16:9. Beverly Hills 90210, la serie che ha ridefinito il concetto di teen drama negli anni '90, si appresta a vivere una seconda giovinezza sugli schermi italiani. A partire dal 3 aprile, tutte le dieci stagioni prodotte tra il 1990 e il 2000 saranno disponibili nel catalogo on demand di Sky e in streaming su NOW. Si tratta di un evento molto atteso dai fan: per la prima volta dal 2001, infatti, l'intera epopea dei ragazzi della West Beverly High viene proposta in alta definizione e nel moderno formato 16:9, offrendo una veste tecnica rinnovata a un classico che ha segnato un'epoca. 🔗 Leggi su 2anews.it

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