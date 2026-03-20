Bersani | Giudici si ispirano a Costituzione per sostituire Parlamento e Governo quando c' è dubbio – Il video

Un video diffuso mostra un intervento di un politico in cui si afferma che i giudici si ispirano alla Costituzione per intervenire quando ci sono dubbi sulla legittimità delle decisioni del Parlamento e del Governo. La dichiarazione è stata rilasciata a Napoli il 17 marzo 2026. L'intervento si concentra sulla relazione tra magistratura e istituzioni legislative e amministrative.

(Agenzia Vista) Napoli, 17 marzo 2026 “Noi vogliamo che i magistrati abbiano idee e che la politicità dei magistrati sia la politicità costituzionale, nel senso che si applica la Costituzione dove è prescrittiva, nel senso che dove c’è il dubbio si manda alla Corte Costituzionale, nel senso che nel dubbio ti fai ispirare dalla Costituzione, così hanno fatto i magistrati tante volte, sostituendo Parlamento e Governo”. Lo ha detto Pierluigi Bersani a un evento per il no al referendum sulla giustizia a Napoli. Pd Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev È morto Umberto Bossi, addio al senatur che aveva fondato la Lega Nord. I problemi di... 🔗 Leggi su Open.online

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Bersani: Giudici si ispirano a Costituzione per sostituire Parlamento e Governo quando c'è dubbio

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