Berrettini-Muller | highlights Atp Miami il rovescio di Matteo è imprendibile

Matteo Berrettini ha vinto il suo match nel primo turno del Miami Open, battendo Muller con i punteggi di 6-4 e 6-2. Durante l'incontro, il suo rovescio si è mostrato particolarmente efficace e difficile da contrastare. Ora l'azzurro si prepara a sfidare Bublik negli ottavi di finale.

Matteo Berrettini trionfa nel primo turno del Miami Open con una prova convincente: 6-4 6-2 contro Muller, l'azzurro ora sfiderà Bublik. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Berrettini-Muller: highlights Atp Miami, il rovescio di Matteo è imprendibile Articoli correlati LIVE Berrettini-Muller 6-4 3-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Matteo sfiora il doppio break di vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 PALLA BREAK BERRETTINI: esce in larghezza il rovescio di Muller a seguire il servizio. LIVE Berrettini-Muller 4-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Matteo continua ad avere un break di vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Muller perde totalmente la misura del dritto rientrando verso il centro. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Berrettini Muller highlights Atp Miami... Temi più discussi: Live Alexandre Muller - Matteo Berrettini - Miami Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 19/03/2026; Sabalenka-Noskova: highlights Indian Wells; Berrettini-Muller, primo turno Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Il tabellone del Miami Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA. LIVE Berrettini-Muller 6-4 6-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: un Matteo dalla buona forma vince all’esordioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui, dunque, la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di ... oasport.it Berrettini-Muller diretta Masters 1000 Miami: segui l'esordio dell'azzurro LIVEMIAMI (USA) - È il giorno dell'esordio per Matteo Berrettini sul cemento del Masters 1000 di Miami, dove oggi (giovedì 19 marzo) il 29enne tennista azzurro (n.68 Atp e reduce dal ko con Alexander Zver ... msn.com BERRETTINI C'È! MATTEO VOLA AL SECONDO TURNO A MIAMI! Esordio perfetto per Matteo Berrettini al Miami Open: battuto il francese Muller con un netto 6-4, 6-2! Una vittoria importante che conferma il suo ottimo stato di forma e la voglia di ris - facebook.com facebook ATP Miami: esordio facile per Berrettini, Muller si arrende in due set x.com