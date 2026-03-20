Bernasconi piace anche alla Juve | c’è un grande ostacolo | ESCLUSIVO

L’Atalanta ha appena rinnovato il contratto di Bernasconi fino al 2030. La Juventus, invece, sta valutando di rafforzare le corsie esterne nel prossimo mercato estivo. La società bianconera mostra interesse per il giocatore, ma al momento ci sono ostacoli significativi da superare. La situazione rimane in evoluzione e non ci sono ancora decisioni ufficiali.

L’Atalanta lo ha appena blindato rinnovandogli il contratto fino al 2030 La Juve ha intenzione di rinforzare anche le corsie esterne nel prossimo mercato estivo. Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, un nome che piace molto ai bianconeri è quello di Lorenzo Bernasconi, una delle rivelazioni della Serie A di quest’anno. Bernasconi piace anche alla Juve: c’è un grande ostacolo (AnsaFoto) – Calciomercato.it Ventidue anni compiuti lo scorso novembre, Bernasconi è diventato a tutti gli effetti un titolarissimo (32 presenze e 3 assist) della corsia sinistra nerazzurra. Movimento attorno a lui c’è stato già l’estate scorsa, con la Roma che ha fatto più di un sondaggio esplorativo avanzando la possibilità di una offerta da circa 15 milioni di euro per il cartellino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bernasconi piace anche alla Juve: c’è un grande ostacolo | ESCLUSIVO Articoli correlati Kessie Juve: il centrocampista piace molto ai bianconeri, ma c’è un ostacolo enorme nella trattativaPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Senesi alla Juve: occasione a zero ma non è da escludere questo scenario anche! Occhio però ad un nuovo ostacolo…La situazione aggiornataCalciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!».