La Nazionale ha annunciato i 28 giocatori convocati da Gattuso per i playoff mondiali. Tra i nomi, si evidenzia la presenza di Bernardeschi, che era stato escluso in precedenza, mentre altri come Gattuso hanno deciso di non inserirlo nella lista finale. La selezione comprende diversi atleti pronti a competere per un posto nel prossimo torneo internazionale.

Poco fa, la Nazionale ha reso nota la lista dei 28 azzurri convocati da Gattuso per i playoff valevoli per l’accesso al Mondiale. Passato il primo sigh! di disperazione alla vista dei nomi, crediamo sia lecito chiedersi il perché di alcune scelte che riguardano soprattutto l’attacco. Allora, non fraintendeteci: i calciatori quelli sono, eh, non è che si possa chiedere chissà che cosa, ma forse non sarebbe stato meglio convocare profili un po’ più in forma rispetto a tre a caso, Raspadori, Chiesa e Politano? Le punte, ok: Kean, Esposito, Scamacca e Retegui danno indubbiamente un certo peso. Ma gli esterni? Esterni azzurri, un rapporto complesso con i gol. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bernardeschi se la meritava la Nazionale, invece Gattuso l’ha tenuto fuori

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