Benzina scontata sanità tagliata | il prezzo nascosto del decreto carburante

Il decreto Carburante approvato ieri dal Consiglio dei ministri prevede sconti sulla benzina e tagli alla sanità, come si legge nell’allegato 1 del documento. La misura ha suscitato molte critiche e discussioni, poiché combina interventi su settori fondamentali per i cittadini. La decisione è stata presa senza ulteriori dettagli pubblici sui criteri di distribuzione e sugli effetti a lungo termine.

Lagarde non tocca i tassi e dice “temporaneo”. Nel 2021 andò malissimo Un governo che taglia la Salute per fare benzina. Non è uno slogan dell’opposizione. E’ scritto nero su bianco nell’allegato 1 del decreto Carburante approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Oltre 86 milioni di euro sottratti al ministero della Salute per finanziare uno sconto temporaneo di venti giorni alla pompa. Una misura emergenziale pagata con tagli lineari. Il comunicato di Palazzo Chigi annunciava venticinque centesimi di sconto al litro su benzina e gasolio. Un sollievo per le famiglie stremate dai prezzi impazziti dopo che la guerra in Iran ha trasformato lo stretto di Hormuz in una miccia geopolitica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Benzina scontata, sanità tagliata: il prezzo nascosto del decreto carburante Articoli correlati Decreto accise, il nuovo prezzo del carburante in ItaliaL’escalation della guerra in Iran ha avuto ripercussioni immediate sui mercati energetici globali, spingendo verso l’alto il prezzo del petrolio e,... Bonus carburante o tetto al prezzo, cosa vuole fare il governo contro i rincari di benzina e dieselEsclusa ormai l’applicazione del meccanismo delle accise mobili, il governo continua a pensare a un sistema per intervenire contro il caro carburanti... Aggiornamenti e notizie su Benzina scontata Benzina scontata, sanità tagliata: il prezzo nascosto del decreto carburanteIl nuovo decreto per rispondere all'emergenza energetica taglia stanziamenti a più ministeri con criteri che non vengono mai illustrati pubblicamente e consente di evitare qualsiasi confronto politico ... ilfoglio.it Castellone (M5S): Decreto inutile che taglia pure sanitàIl decreto carburanti è un intervento in colpevole ritardo, costruito a misura di calendario elettorale. Dopo aver aumentato le accise sul gasolio a gennaio – con una prospettiva di incasso nel 2026 ... quotidianosanita.it