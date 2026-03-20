Il match tra Bayern Monaco e Atalanta si gioca nelle fasi di eliminazione diretta della Champions League R16. La partita si svolge con aggiornamenti in tempo reale su dettagli e sviluppi. È la prima volta in questa stagione che una squadra italiana non figura tra le qualificate alla competizione europea.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nel panorama attuale della Champions League, l’assenza delle squadre italiane si fa sentire. Nella fase cruciale della competizione, non ci sono più rappresentanti del calcio italiano. La sorpresa più grande, tuttavia, non riguarda solo l’assenza delle squadre italiane, ma anche il numero sorprendentemente ridotto di squadre inglesi rimaste in gara. Al termine delle fasi di qualificazione, solo Liverpool e Arsenal hanno superato il turno, mentre squadre blasonate come Manchester City e Manchester United hanno lasciato il torneo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bayern Monaco contro Atalanta: dettagli e aggiornamenti in tempo reale per la Champions League R16.

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