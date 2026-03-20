Battiti Live Spring tre giorni di concerti a Ferrara | il video del backstage

A Ferrara, in piazza Trento Trieste, si svolge Battiti Live Spring, un evento musicale di tre giorni organizzato da Radio 105 e Mediaset. Durante i concerti, viene condiviso anche un video del backstage che mostra i momenti dietro le quinte. Il sindaco della città ha partecipato all'evento e si trova all’interno dell’area. La manifestazione coinvolge numerosi artisti e pubblico.

Il maxi evento di Radio 105 e Mediaset in piazza Trento Trieste. Il sindaco Alan Fabbri all'interno del mega studio allestito e le prove generali dei due presentatori: Michelle Hunziker e Alvin. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Battiti Live Spring, tre giorni di concerti a Ferrara: il video del backstage Articoli correlati Leggi anche: Da Annalisa a Fedez: Battiti Live Spring 2026 sbarca a Ferrara con un cast stellare (gratis). Ecco chi ci sarà Il cast di Battiti Live SpringLa primavera è alle porte e, con essa, un’edizione di Battiti Live in versione Spring, in arrivo su Canale 5 come anticipato da Davide Maggio con la... Altri aggiornamenti su Battiti Live Spring Temi più discussi: Battiti Live Spring accende Ferrara: tre giorni di musica in piazza; Tim Battiti Live Spring 2026 sembra Sanremo, da Sal Da Vinci a Serena Brancale: cast completo e date dei concerti; Da Annalisa a Fedez: Tim Battiti Live Spring 2026 sbarca a Ferrara con un cast stellare (gratis). Ecco chi ci sarà; Battiti Live Spring: ecco la scaletta serata per serata degli artisti che si esibiranno. Battiti Live 2026 a Ferrara, via al mega show: da Annalisa a Sal da Vinci, 5mila fan sul ListoneL’evento di Radio 105 accenderà l’intero centro storico: ecco il programma. Un unico varco da corso Martiri. Il piano sicurezza. Il sindaco: Che festa ... ilrestodelcarlino.it Battiti Live 2026 Spring con Michelle Hunziker su Canale 5: cast, cantanti ed anticipazioniIl Battiti Live 2026 Spring torna in prima serata su Canale 5 con Michelle Hunziker e Alvin: scopriamo il cast e cantanti ospiti. superguidatv.it Battiti Live Spring, attese 5mila persone a sera: attivato il piano straordinario di pulizia x.com #Annalisa domani a #Ferrara per la prima tappa del Battiti Live Spring, in onda prossimamente su Canale5 - facebook.com facebook