Batti Live 2026 a Ferrara via al mega show | da Annalisa a Sal da Vinci 5mila fan sul Listone

A Ferrara, il 20 marzo 2026, si tiene il Batti Live 2026 sul Listone, con la presenza di circa 5.000 fan. L’evento, organizzato da Radio 105, vede la partecipazione di artisti come Annalisa e Sal da Vinci e coinvolge un pubblico numeroso. La manifestazione segna la partenza della stagione musicale primaverile con un grande show.

Ferrara, 20 marzo 2026 – L’attesa è finita. Battiti Live Spring, il mega evento di Radio 105 con ben 47 artisti, è pronto a fare esplodere la piazza. Piazza Trento Trieste per tre giorni, da oggi a domenica. Ieri l’ultimo ok arrivato dal sopralluogo della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, riunita per valutare gli standard di sicurezza e accessibilità alla manifestazione. Polemica concerto Radio 105, il sindaco ai ‘soliti mai contenti’: “Grandi eventi, una svolta. Oggi Ferrara gioca in serie A e qualcuno non l’ha capito” La scalette delle serate. Svelato il calendario con i singoli protagonisti: si parte oggi alle 20 con Annalisa, Emma, Geolier, Noemi, Tommaso Paradiso e il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, con il suo tormentone ‘Per sempre sì’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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