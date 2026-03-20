Batti Live 2025 a Ferrara | i video dei sound check
A Ferrara si svolge il Batti Live 2025, un evento musicale che vede protagonisti artisti come Francesco Renga, Ernia, Annalisa e Fabio Rovazzi. Durante i sound check, sono stati condivisi alcuni video che mostrano le prove delle loro esibizioni. La manifestazione offre uno scorcio delle prove degli artisti prima delle performance ufficiali, attirando l’attenzione dei fan e degli appassionati di musica.
Francesco Renga, Ernia, Annalisa e Fabio Rovazzi: sono alcuni degli artisti protagonisti del concertone in piazza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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