Batosta Kelly è ufficiale | tifosi della Juve senza parole

È arrivata una notizia che ha sorpreso i tifosi della Juventus: il difensore Kelly ha subito una batosta e la sua situazione ora è al centro dell’attenzione. La sua condizione è stata resa nota ufficialmente, lasciando i supporter senza parole e senza molte spiegazioni sul futuro immediato del giocatore. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati bianconeri.

Colpo di scena Kelly: l’ultima notizia sul difensore della Juventus lascia i tifosi letteralmente a bocca aperta. È sicuramente tra le note più liete della stagione della Juventus a tal punto che Lloyd Kelly è da considerarsi ormai un titolare inamovibile della difesa bianconera. Nonostante un rendimento notevole da parte del 27enne di Bristol, però, il commissario tecnico della Nazionale inglese ha deciso di escluderlo nuovamente dai convocati. PORTIERI: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Aaron Ramsdale (Newcastle United), Jason Steele (Brighton & Hove Albion) Dries Mertens è il miglior marcatore nella storia del Napoli con 148 gol totali in tutte le competizioni, davanti a Marek Hamsik (121), Diego Maradona (115) e Edinson Cavani (106). 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Batosta Kelly, è ufficiale: tifosi della Juve senza parole Articoli correlati Juve sotto il settore ospiti dopo la batosta con l’Atalanta: come è stata accolta dai tifosi – VIDEOdi Redazione JuventusNews24 Juve sotto il settore ospiti dopo la batosta con l’Atalanta: come è stata accolta dai tifosi la squadra allenata da... Ultimissime Juve LIVE: le parole alla vigilia di Kelly e Spallettidi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale.