Basket - DR1 maschile Libertas vittoria d’oro

Libertas 93 Carrara Legends 69 LIBERTAS: Rattazzi 12, Masini, T. Morello 7, Giusti 2, Donati 4, Russo 20, Fracassini, F. Morello 14, Guidi 17, Del Chiaro 12, Rivi, Galli 5. All.: Piochi. CARRARA LEGENDS: Viola 15, Orsini 3, Bruzzi ne, Fontanelli 5, Borghini 10, Viaggi, Tongani 5, Bordigoni 2, Vignali 20, Nannetti 1, Leonardi, Canciello 8. All.: Leonardi. Arbitri: Rite di Livorno e Noviello di Massarosa. Note: 25-15, 39-31, 76-51. LUCCA - Vittoria importante per la Libertas in chiave secondo posto, grazie al successo nel turno infrasettimanale contro il Carrara Legends. I ragazzi di Piochi scendono sul parquet subito nel migliore dei modi e, grazie a Guidi, Rattazzi e Russo, riescono già a chiudere il primo quarto sul 25-15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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