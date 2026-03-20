Bari | sequestro di sessanta chili di droga due arresti Carabinieri

I carabinieri di Bari hanno sequestrato sessanta chili di droga durante un'operazione che ha portato all'arresto di due persone. L'intervento si è svolto nei pressi della città, dove i militari hanno individuato un veicolo sospetto e proceduto al controllo. La droga è stata trovata nascosta all’interno del mezzo, che è stato sequestrato insieme agli arrestati.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I giorni scorsi, I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, hanno arrestato (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa) un 35enne e una donna 57enne ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i Carabinieri del Nucleo investigativo di Bari, nel corso di un servizio di prevenzione e contrasto all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sottoposto a controllo un’abitazione di proprietà della donna, situata nel quartiere Libertà di Bari, poiché insospettiti dall’atteggiamento dell’umo che vi accedeva portando al seguito una bacinella di plastica, con fare sospetto. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bari: sequestro di sessanta chili di droga, due arresti Carabinieri Articoli correlati Leggi anche: Maxi sequestro di hashish tra Bergamo e provincia: oltre 70 chili di droga, due arresti Inseguimento da film (con incidente) e maxi sequestro di oltre 200 chili di droga in Brianza: 2 arrestiLe indagini coordinate dalla polizia di Vercelli su un presunto traffico di droga, hanno portato gli agenti a Desio. Tutti gli aggiornamenti su Bari sequestro di sessanta chili di... Temi più discussi: Scoperta la fabbrica delle fatture false, sequestri per un milione a 36 imprenditori baresi: c'è pure un ex sindaco; Maxi frode nel Napoletano: sequestri per oltre 30milioni di euro, indagate 64 persone; L'heavy metal ha 60 anni e non li dimostra: per la prima volta i Judas Priest alla Fiera del Levante. Bari, sequestro da 150 mila euro: indagati amministratore di sostegno e familiariBari, sequestro da 150 mila euro a tre indagati per presunte somme sottratte a un anziano invalido sotto amministrazione di sostegno. Indagini della Guardia di Finanza, procedimento nella fase prelimi ... trmtv.it SEQUESTRO Bari, peculato ai danni di un anziano fragile: sequestrati 150mila euro. Tre indagatiSulla base degli elementi raccolti, la Procura ha ottenuto il sequestro preventivo delle disponibilità finanziarie e patrimoniali. statoquotidiano.it Sono stati aperti al pubblico i percorsi naturalistici di Lama Balice. Uno spazio verde a nord di Bari che sarà usufruibile anche per le persone più fragili - facebook.com facebook Bari, al Libertà con 60 chili di hashish nella bacinella (anche ghiacciato): arrestati una 57enne e un 35enne x.com