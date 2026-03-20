Automotive | Zingaretti Pd in piazza a Cassino con lavoratori e sindacati

Nicola Zingaretti, capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo, si trova a Cassino dove sta partecipando a un corteo con lavoratori e sindacati. L’evento si svolge in concomitanza con uno sciopero nel settore auto, coinvolgendo diverse persone e organizzazioni della zona. La manifestazione è in corso nel centro della città e vede la presenza di rappresentanti politici e dei lavoratori del comparto.

Nicola Zingaretti, capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo, sta partecipando attivamente al corteo che si svolge a Cassino in occasione dello sciopero del settore auto. “A Cassino, in piazza accanto alle lavoratrici e ai lavoratori – afferma Zingaretti in una nota – sono presente insieme alle organizzazioni sindacali, al sindaco Enzo Salera e agli altri sindaci del territorio, per difendere il lavoro e garantire un futuro industriale a questo territorio. La crisi che attraversa questo settore misura la capacità del Paese di non arretrare e di governare i cambiamenti senza scaricarne i costi su chi lavora. Qui non si difendono solo posti di lavoro, ma un presidio produttivo che da anni rappresenta un punto di riferimento per l’intero territorio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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