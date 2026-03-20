All’alba sulla strada statale Aurelia, un’auto è uscita di strada coinvolgendo un uomo e una bambina di due anni. La vettura si è ribaltata e i due sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza e trasportato i feriti in ospedale. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Paura all’alba sulla strada statale Aurelia, dove un’auto è uscita di strada causando il ferimento di un uomo e della sua bambina di due anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30 nel territorio di Follonica, in direzione sud. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo è finito fuori carreggiata senza il coinvolgimento di altri mezzi. A bordo si trovavano il padre e la figlia, entrambi rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica, insieme ai sanitari della Croce Rossa, che hanno prestato le prime cure ai due occupanti prima del trasferimento. L’uomo e la bambina sono stati trasportati in codice 2 all’ ospedale Misericordia di Grosseto, con condizioni giudicate di media gravità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Auto fuori strada: coinvolti padre e figlia di due anni

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