Auto distrutta nel fuori strada | feriti padre e la figlia di due anni
Questa mattina a Follonica si è verificato un grave incidente sulla strada Aurelia, nel tratto in direzione sud. Un’auto fuori strada ha causato feriti un padre e la figlia di due anni, che sono stati soccorsi dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. La vettura è risultata completamente distrutta.
L'incidente questa mattina (20 marzo) sull'Aurelia in direzione sud a Follonica. Gli occupanti affidati all'ambulanza della Croce Rossa FOLLONICA – Grave incidente questa mattina (20 aprile) a Follonica. I vigili del fuoco sono intervenuti sulla Aurelia nel comune di Follonica direzione sud. Un’autovettura, con a bordo un uomo e la figlia di circa due anni, è uscita autonomamente dalla carreggiata finendo fuori strada. I due occupanti sono stati assistiti sul posto dal personale della Croce Rossa. Le loro condizioni sono in corso di valutazione. Sul luogo dell’incidente presente la polizia stradale per gli accertamenti del caso e la gestione della viabilità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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