Auto distrutta nel fuori strada | feriti padre e la figlia di due anni

Questa mattina a Follonica si è verificato un grave incidente sulla strada Aurelia, nel tratto in direzione sud. Un’auto fuori strada ha causato feriti un padre e la figlia di due anni, che sono stati soccorsi dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. La vettura è risultata completamente distrutta.