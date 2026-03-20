Aumentano ancora i prezzi di Dazn | i nuovi importi

Da ilnerazzurro.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dazn ha annunciato un aumento dei prezzi dei suoi abbonamenti principali, che includono la visione della Serie A e l’intera offerta sportiva. La decisione riguarda le tariffe più complete, con l’obiettivo di aggiornare le condizioni di accesso ai contenuti sportivi trasmessi sulla piattaforma. L’incremento si applica a tutti gli utenti che sottoscrivono o rinnovano gli abbonamenti.

Guardare la Serie A diventa più caro. DAZN ha deciso di ritoccare verso l’alto i prezzi dei suoi abbonamenti principali, quelli che includono tutto il calcio e l’offerta sportiva completa. Gli aumenti riguardano i nuovi clienti e coinvolgono i piani Full e Family, mentre restano invariati gli altri pacchetti. Dazn, quanto aumentano i prezzi. Nel dettaglio, i rincari sono contenuti ma diffusi su tutte le formule. I piani mensili e quelli annuali rateizzati aumentano di 2 euro al mese, mentre l’abbonamento annuale con pagamento anticipato sale di 20 euro complessivi. Il piano Full passa quindi da 44,99 a 46,99 euro al mese nella versione senza vincoli e da 34,99 a 36,99 euro per l’annuale a rate. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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