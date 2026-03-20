Prima partita della 30ª giornata di Serie A si gioca oggi alle 18:30 all’Unipol Domus, dove si affrontano Cagliari e Napoli. Prima del calcio d’inizio, l’allenatore del Napoli ha inviato un messaggio ai tifosi con un “Auguro al Napoli…”. La partita rappresenta l’avvio ufficiale di questa giornata di campionato.

Tutto pronto per Cagliari – Napoli: alle 18:30 all’Unipol Domus va in scena la prima gara della 30ª giornata di Serie A. Prima del fischio d’inizio, Antonio Conte si è fermato ai microfoni di DAZN, lanciando tanti messaggi ai tifosi e alla società azzurra. “Non dimentichiamoci dove siamo partiti”: le parole di Conte. Conte non fa giri di parole, e anche stavolta è andato dritto al punto. Queste le parole nel pre match di Cagliari – Napoli: “Stiamo giocando da tantissimo tempo col doppio play, abbiamo dovuto adattare diversi calciatori come Elmas, lo stesso McTominay che ha fatto benissimo, ma oggi c’erano a disposizione sia Lobotka che Gilmour. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Auguro al Napoli…”: il messaggio di Conte nel prepartita di Cagliari

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Buongiornooo oggi và così vi auguro una serena giornata !!! , - facebook.com facebook