Atletica Diaz regala sogni all’Italia Anthony ipnotizza sui 60 ai Mondiali Indoor Cavalli e Riva in finale

All'apertura dei Mondiali Indoor di atletica a Torun, in Polonia, l’Italia ha ottenuto la sua prima medaglia grazie alla vittoria di Andy Diaz nel salto triplo, con una prestazione che rappresenta il miglior risultato stagionale mondiale. Nella stessa giornata, Anthony ha impressionato sui 60 metri, mentre Cavalli e Riva sono approdati in finale nelle rispettive discipline.

L’Italia ha festeggiato la prima medaglia ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, incominciati oggi a Torun (Polonia), grazie all’encomiabile prestazione di forza fornita da Andy Diaz, capace di conquistare la medaglia d’oro nel salto triplo con tanto di miglior prestazione mondiale stagionale (17.47 metri). Gli altri due titoli della serata sono stati firmati dallo statunitense Jordan Anthony (superbo 6.41 di world lead sui 60 metri) e dalla statunitense Chase Jackson (bella spallata da 20.14 nel getto del peso). Il movimento tricolore sorride anche per le finali dei 1500 metri raggiunte da Ludovica Cavalli e Federico Riva, il quale ha dato l’impressione di poter battagliare per salire sul podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Diaz regala sogni all’Italia. Anthony ipnotizza sui 60 ai Mondiali Indoor, Cavalli e Riva in finale Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: attesa per Diaz e Dallavalle! Cavalli in finale nei 1500, ora Arese e Riva Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: attesa per Diaz e Dallavalle! Cavalli in finale nei 1500 Una raccolta di contenuti su Mondiali Indoor Atletica, Mondiali indoor: Diaz è oro-bisIniziano nel migliore dei modi per i colori azzurri i Mondiali indoor di Torun in Polonia. L'italocubano Andy Diaz si conferma il più forte al Mondo vincendo la medaglia d'oro nel salto triplo, così c ... rainews.it Medagliere Mondiali indoor atletica 2026: l’oro di Andy Diaz fa volare l’Italia!I Mondiali Indoor 2026 di atletica si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. La rassegna iridata al coperto rappresenta l'evento più ... oasport.it