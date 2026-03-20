Atletica Diaz oro nel salto triplo ai Mondiali indoor

Durante i campionati mondiali di atletica indoor a Torun, in Polonia, un atleta ha conquistato la medaglia d'oro nel salto triplo. La competizione si è svolta con diversi atleti provenienti da tutto il mondo, e l'atleta in questione ha superato gli avversari con la miglior misura. La vittoria è arrivata in una prova molto combattuta tra i partecipanti.