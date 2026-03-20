Atletica Diaz oro nel salto triplo ai Mondiali indoor
Durante i campionati mondiali di atletica indoor a Torun, in Polonia, un atleta ha conquistato la medaglia d'oro nel salto triplo. La competizione si è svolta con diversi atleti provenienti da tutto il mondo, e l'atleta in questione ha superato gli avversari con la miglior misura. La vittoria è arrivata in una prova molto combattuta tra i partecipanti.
(Adnkronos) – Andy Diaz vince la medaglia d'oro nel salto triplo ai campionati del mondo di atletica leggera indoor di Torun, in Polonia. L'azzurro si impone con la misura di 17,47, davanti al giamaicano Jordan Scott (17,33) e all'algerino Yasser Triki (17,30). —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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Oro di Andy Diaz nel Salto Triplo | Mondiali Indoor di Atletica 2026
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