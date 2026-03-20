Atalanta-Verona domenica 22 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 22 marzo 2026 alle ore 15:00 si gioca la partita tra Atalanta e Verona. L’Atalanta, reduce dall’eliminazione dalla Champions League, affronta la gara con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in campionato. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili, mentre i pronostici sono stati diffusi dagli esperti del settore. La partita si svolgerà allo stadio locale.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, l’Atalanta deve concentrarsi ora sulla risalita in campionato. I bergamaschi, attualmente settima in classifica, ospitano il Verona alla New Balance Arena per il prossimo turno di Serie A. La Dea non vince effettivamente da ben 6 partite ufficiali, ma in campionato è reduce dal buon pari sul campo della capolista. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Atalanta-Verona (domenica 22 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Atalanta-Napoli (domenica 22 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiL’Atalanta vuole proseguire la grande risalita in campionato e attende il Napoli alla New Balance Arena domenica per cercare il nono risultato utile... Tutti gli aggiornamenti su Atalanta Verona domenica 22 marzo 2026... Temi più discussi: I convocati per Atalanta-Hellas Verona | Serie A Enilive 2025/26; Atalanta-Verona: probabili formazioni e statistiche; Atalanta - Hellas Verona, probabili formazioni: recuperati Bernede e Slotsager; Atalanta al completo verso il Verona: Palladino ha l’imbarazzo della scelta. Atalanta, Palladino con i titolari contro il Verona. De Roon punta il recordL’infortunio di Scamacca lancia dal 1’ Krstovic contro gli scaligeri, domenica 22 (alle 15) alla New Balance Arena. Palladino con i titolari: Cdk e Zalewski sulla trequarti. L’olandese può scavalcare ... ecodibergamo.it Atalanta-Verona come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orarioDove Vedere il match di Serie A tra Atalanta-Verona in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN? Scopri Data e Orario, Arbitro e VAR. sport.virgilio.it Le scelte di Palladino Questi i convocati per Atalanta Hellas Verona facebook Atalanta, #Scamacca di nuovo ko: salta il Verona e rinuncia alla Nazionale x.com