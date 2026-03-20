Domenica 22 marzo, a Castel dell’Alpi, associazioni e istituzioni dell’Appennino bolognese si sono riunite per rafforzare i collegamenti tra le diverse realtà locali. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di vari enti e gruppi, che hanno condiviso progetti e iniziative per promuovere lo sviluppo della zona. La giornata si è concentrata sulla creazione di reti tra le diverse realtà presenti sul territorio.

Semi di rinascita: l’Appennino bolognese si fa rete. Domenica, 22 marzo, a Castel dell’Alpi, si terrà ’Semi di Rinascita’, un evento pubblico promosso dalla comunità ’ Albero della vita ’ e dall’ Aps ’Il sentiero della vita ’, aperto a istituzioni, cooperative, associazioni, imprese e cittadini dell’Appennino bolognese. Un appuntamento che nasce dal territorio, per il territorio. La giornata è pensata come momento di incontro e confronto tra realtà che operano nell’area montana: Comuni dell’Unione Appennino bolognese, cooperative sociali, istituti bancari del territorio, imprese locali e associazioni del terzo settore. Al centro dell’evento... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Associazioni e istituzioni, l’Appennino fa rete

Articoli correlati

Salari minimi, associazioni contro istituzioniSi apre un confronto acceso tra istituzioni e mondo delle imprese in Bassa Romagna sulle linee guida per la tutela della retribuzione minima...

Leggi anche: Alzheimer: istituzioni, associazioni e famiglie a confronto a Ponte a Poppi

Aggiornamenti e notizie su Associazioni e istituzioni l'Appennino...

Temi più discussi: Associazioni e istituzioni, l’Appennino fa rete; Vademecum Antiusura: Istituzioni e Associazioni per la legalità; Riciclo e riuso creativo, il Comune promuove un momento di confronto con istituzioni, scuole e associazioni; La via del noi: Agesci, istituzioni e associazioni insieme per leggere il territorio.

Un ponte con medici e istituzioni, l’evoluzione delle associazioni dei pazienti sta cambiando la sanitàNel corso degli anni il ruolo delle associazioni dei pazienti si è evoluto, così come si è evoluto il ruolo del paziente, oggi considerato in misura maggiore (seppure non ancora sufficiente) ... quotidianosanita.it

Associazioni dei Pazienti. L’86% pensa che il loro ruolo sia scarsamente valorizzato nel Ssn. Ma per le Istituzioni sono insostituibiliIl 75% delle associazioni dichiara di essere poco coinvolta nei processi decisionali che riguardano i percorsi diagnostico-terapeutici, mentre il 91% ha difficoltà di tipo economico. Eppure, per le ... quotidianosanita.it

Occhio alla Notizia. . A Pesaro le associazioni di categoria lanciano l’allarme: turismo in difficoltà e mancanza di una strategia condivisa. Chiesto al Comune un tavolo permanente e interventi concreti su promozione, servizi e sicurezza. - facebook.com facebook