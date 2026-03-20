Le riprese della serie di Assassin's Creed sono iniziate a Cinecittà, coinvolgendo il team di produzione in queste settimane. Sul web sono state diffuse nuove anticipazioni sulla trama, mentre le scene vengono girate in diversi ambienti della capitale. La produzione sta lavorando per portare sullo schermo la storia, con dettagli che stanno già facendo discutere gli appassionati.

Il nuovo progetto targato Netflix sta venendo realizzato in questi giorni a Cinecittà e online sono emerse interessanti anticipazioni. Le riprese di Assassin's Creed, la nuova serie live-action targata Netflix, sono arrivate a Roma e, online, sono stati svelati nuovi dettagli sulla trama dell'atteso progetto. Il progetto tratto dai popolari videogame porterà sugli schermi della piattaforma di streaming una storia completamente nuova, elemento che permetterà quindi di sorprendere anche chi segue da anni il franchise. Cosa racconterà la serie di Assassin's Creed Lo show, secondo quanto dichiarato ufficialmente da Netflix, sarà ambientato nella Roma del 64 d. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Assassin's Creed: le riprese della serie arrivano a Roma, svelati nuovi spoiler sulla trama

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