Assassin’s Creed le riprese della serie a Cinecittà | trama e ambientazione

Netflix ha avviato le riprese della serie Assassin’s Creed presso gli studi di Cinecittà. La produzione si svolge a Roma e si concentrerà sulla narrazione ambientata nell’anno 64 d.C. La serie è tratta dal popolare videogioco e vedrà come protagonista un personaggio che si muove tra le strade dell'antica città. Le riprese sono in corso in vari set all’interno del complesso cinematografico romano.

Netflix ha annunciato l’inizio delle riprese della serie Assassin’s Creed che sarà ambientata nella Roma del 64 d.C. A dare l’ambientazione immersiva saranno proprio i set di Cinecittà Sono iniziate le riprese dellaserie Assassin’s Creedtratta dall’omonimo videogioco che ha creato un franchise senza precedenti. Ad annunciarlo è stata proprio lapiattaforma streaming Netflix. La serie narrerà una storia originaleambientata nella Roma del 64 d.Ce non a caso la produzione si svolgerà proprio a Cinecittà. Il famoso studio cinematografico ha già a disposizione un set ambientato nell’Antica Roma, che verrà ampliato proprio per l’inizio delle riprese della serie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Assassin’s Creed, le riprese della serie a Cinecittà: trama e ambientazione Articoli correlati Assassin's Creed sbarca in Italia: riprese in Toscana per la serie NetflixSono in corso a Camaldoli, in Casentino, le riprese dell'attesa serie Netflix: cosa sappiamo finora sul nuovo adattamento del videogame Ubisoft... Assassin’s Creed | Tanzyn Crawford entra nel cast della serie NetflixNetflix ha annunciato un nuovo ingresso nel cast della serie live-action Assassin’s Creed: Tanzyn Crawford (nota per Game of Thrones: A Knight of the... Tutti gli aggiornamenti su Assassin's Creed le riprese della serie... Temi più discussi: Il 2026 di Assassin's Creed; Assassin's Creed Black Flag torna in grande stile: ecco il remake Resynced confermato - Aggiornata; Assassin's Creed, il cast della serie tv con 4 nuovi interpreti appena annunciati. FOTO; Assassin’s Creed, la serie Netflix prende forma: riprese in Toscana tra i boschi di Camaldoli. Assassin's creed iniziate le riprese a Roma a Cinecittà della serie NetflixNetflix ha annunciato l'inizio delle riprese di Assassin's Creed a Roma. La serie racconterà una storia originale e sarà ambientata nella Roma del 64 d.C. (ANSA) ... ansa.it Assassin’s Creed: iniziate a Roma le riprese della serie NetflixLa serie tv live-action di Netflix di Assassin's Creed. Tutto quello che c'è da sapere sull'adattamento dal videogioco di successo ... tvserial.it Scoprite quale sarà l'ambientazione ufficiale della prima stagione della serie tv live-action di Assassin's Creed. https://serial.everyeye.it/notizie/assassin-s-creed-svelata-ambientazione-serie-netflix-urlare-866652.htmlutm_medium=Social&utm_source=Fac - facebook.com facebook