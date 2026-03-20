Assalto ai bancomat in Campania Abruzzo e Molise | presi 5 pugliesi

Nella mattinata odierna, cinque persone pugliesi sono state arrestate in relazione a una serie di assalti ai bancomat avvenuti in Campania, Abruzzo e Molise. Le forze dell’ordine hanno eseguito diverse perquisizioni e fermato i sospetti con l’accusa di aver messo a segno i colpi nelle ultime settimane. Le operazioni sono state condotte congiuntamente da diversi commissariati delle regioni interessate.

Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Avellino su richiesta di questa Procura, nei confronti di 5 persone tutte di origini pugliesi (di età compresa tra i. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Assalto ai bancomat in Campania, Abruzzo e Molise: presi 5 pugliesi Articoli correlati Leggi anche: Assalto ai Bancomat di Campania e Puglia con l’esplosivo: 5 persone arrestate Leggi anche: Bancomat ancora presi d’assalto, due colpi falliti nella notte a Napoli e in provincia Una selezione di notizie su Assalto ai bancomat in Campania Abruzzo... Temi più discussi: Assalto al bancomat: la marmotta fallisce e i ladri tornano sul posto per riprendere l’esplosivo; Brescia, assalti ai bancomat: sei arresti all’alba; Ennesimo assalto ai bancomat nell'Avellinese; Monteparano, assalto al bancomat di Monte dei Paschi: banda della marmotta fugge con la cassaforte. Acate assalto a sportelli bancomat, banditi in fuga: feriti 2 carabinieri FOTOAcate assalto a sportelli bancomat, banditi in fuga: feriti 2 carabinieri. Ai danni della filiale UniCredit di via XX Settembre ... quotidianodiragusa.it Assalto ai bancomat: presa la banda della marmotta, arrestati 5 giovani pugliesiSono giovani dai 21 ai 29 anni. Hanno assaltato bancomat in tutta Italia ... msn.com Hockey, il campionato dei Mastini si ferma ad Aosta: Perla respinge l'assalto giallonero - facebook.com facebook Assalto a #Vicario, in un mese la stretta finale: il portiere del Tottenham costerebbe tra 15 e 20 milioni GDS x.com