Assaltavano i bancomat con la marmotta Presi cinque pugliesi uno è ricercato

Cinque persone di Foggia sono state arrestate dai carabinieri di Avellino per aver preso di mira i bancomat utilizzando una

Fermata la banda della “marmotta” che assaliva i bancomat. Sono tutti di Foggia le cinque persone arrestate oggi dai carabinieri di Avellino. I militari campani hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Avellino su richiesta di della stessa Procura, nei confronti di 5 persone tra i 21 e 29 anni, alcuni già con precedenti di polizia, gravemente indiziati – allo stato delle indagini preliminari – di concorso in furto aggravato, danneggiamento e detenzione e trasporto di materiale esplosivo. Uno si è reso irreperibile ed è al momento ricercato. Gli episodi I fatti risalgono alla fine del 2024... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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