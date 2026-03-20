Asl Pubblica Assistenza e Anpas Comunicare le emergenze

Domani mattina, nella sala Pegaso del palazzo della Provincia in piazza Dante, si terrà un incontro tra Asl, Pubblica Assistenza e Anpas. L’evento, in programma dalle 9.30 alle 11.30, sarà un momento di confronto dedicato al sistema di emergenza-urgenza e alle modalità di comunicazione delle emergenze. L’obiettivo è condividere informazioni e metodologie tra le diverse realtà coinvolte.

Domani dalle 9.30 alle 11.30, la sala Pegaso nel palazzo della Provincia, in piazza Dante, ospiterà un incontro di informazione dedicato al sistema di Emergenza-urgenza. L’evento, organizzato da Asl Toscana sud est e Pubblica Assistenza Sassofortino Odv con Anpas Toscana, è aperto a tutta la cittadinanza e dedicato ai giornalisti. L’obiettivo del convegno è fare chiarezza su un percorso complesso con cui spesso le persone e i giornalisti vengono a contatto solo al momento della criticità maggiore. L’incontro mira a prevenire errori di comunicazione e rendere l’utente più informato riguardo al funzionamento e alle tempistiche della catena di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Asl, Pubblica Assistenza e Anpas. Comunicare le emergenze Articoli correlati L'Asl taglia le ore di assistenza ad un ragazzo autistico, lo stop del Tar: "Prima una nuova perizia"Il Tar di Salerno ha sospeso il verdetto sul taglio delle ore di terapia per un adolescente affetto da autismo, ordinando un chiarimento tecnico... La Pubblica . Assistenza cerca volontariLa Pubblica Assistenza, associazione di volontariato, lancia un appello: "Cerchiamo volontari. Approfondimenti e contenuti su Pubblica Assistenza Temi più discussi: Asl, Pubblica Assistenza e Anpas. Comunicare le emergenze; Fiera di San Giuseppe: la Pubblica assistenza della Spezia al servizio dei cittadini; La Pubblica Assistenza apre al Servizio Civile; Anagrafe Nazionale Assistiti (ANA). Anche la Pubblica assistenza alla Fiera di San Giuseppe: Al servizio dei cittadiniAlla Fiera di San Giuseppe, uno degli appuntamenti più attesi in città, come da tradizione, accanto all’apertura della manifestazione è entrata in ... cittadellaspezia.com Infermieri dell’Asl To4 impiegati nella manutenzione delle auto aziendaliAsl To4, infermieri delle cure domiciliari impegnati anche nella manutenzione delle auto aziendali. Il Nursind denuncia tempo sottratto all’assistenza. nurse24.it 45 ANNI – PUBBLICA ASSISTENZA DI VADO Condividiamo il post pubblicato dai volontari della Pubblica Assistenza Vado. Ne condividiamo il contenuto perché hanno riassunto in poche parole l’enorme valore che rappresentano per la nostra comunità e - facebook.com facebook