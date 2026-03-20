Ascolti tv i dati del 19 marzo 2026

Nella serata di giovedì 19 marzo 2026, i dati sugli ascolti televisivi mostrano una buona performance della Rai. Su Rai1, la serie Don Matteo 15 ha registrato 3.875 milioni di spettatori. I numeri relativi alle altre reti e programmi non sono stati ancora diffusi, ma l’attenzione rimane puntata sui risultati ottenuti dalla rete pubblica.

Bene la Rai. Nella serata di ieri, giovedì 19 marzo 2026, su Rai1 Don Matteo 15 porta a casa ben 3.875.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit ottiene 1.788.000 spettatori con uno share del 12.1%. Poi su Rai2 Ore 14 Sera si ferma a 610.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 Che bella giornata non va oltre 1.278.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 943.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 761.000 spettatori (5.8%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 914.000 spettatori e il 6.6%. Su Tv8 Europa League – Aston Villa-Lille ottiene 384.000 spettatori (2%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 444. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 19 marzo 2026 Articoli correlati Ascolti TV 19 Marzo 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 19 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri giovedì 19 Marzo 2026. Ascolti tv, i dati del 19 febbraio 2026Nella serata di ieri, giovedì 19 febbraio 2026, su Rai1 Don Matteo 15 coinvolge 3. How to Discover Your Calling, Silence Self Doubt & Win in Life 3 Hours Deep Dive Altri aggiornamenti su Ascolti tv i dati del 19 marzo 2026 Temi più discussi: Ascolti tv ieri giovedì 12 marzo chi ha vinto tra Don Matteo, Pechino Express, Ore 14, Del Debbio e Formigli; Ascolti Tv ieri (17 marzo), delusione Grande Fratello Vip: record negativo. Lino Guanciale è inarrestabile; Ascolti tv ieri 17 marzo, Le libere donne vince (18,7%) e Grande Fratello Vip parte lento (18,4%): i dati Auditel; Ascolti tv mercoledì 11 marzo, Stefano De Martino vola: i dati. Ascolti tv, i dati del 19 marzo 2026Nella serata di ieri, giovedì 19 marzo 2026, su Rai1 Don Matteo 15 porta a casa ben 3.875.000 spettatori pari al 23.3% di share. 361magazine.com Ascolti tv giovedì 19 marzo: Don Matteo, Forbidden FruitAscolti tv 19 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it I dati sugli ascolti di Masterchef Italia e sulle interazioni social ci raccontano di un programma che ha imparato a essere contemporaneo, in controtendenza con una tv sempre più vecchia. - facebook.com facebook Professore Barbero, bocciato sul referendum. Il governo di turno non potrà scegliere da solo i membri laici del CSM, perché saranno sorteggiati da una lista approvata dal Parlamento a larga maggioranza, quindi col concorso delle opposizioni. Ascolti la lezion x.com