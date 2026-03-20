Ascolti tv i dati del 19 marzo 2026

Da 361magazine.com 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di giovedì 19 marzo 2026, i dati sugli ascolti televisivi mostrano una buona performance della Rai. Su Rai1, la serie Don Matteo 15 ha registrato 3.875 milioni di spettatori. I numeri relativi alle altre reti e programmi non sono stati ancora diffusi, ma l’attenzione rimane puntata sui risultati ottenuti dalla rete pubblica.

Bene la Rai. Nella serata di ieri, giovedì 19 marzo 2026, su Rai1  Don Matteo 15 porta a casa ben 3.875.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit ottiene 1.788.000 spettatori con uno share del 12.1%. Poi su Rai2 Ore 14 Sera si ferma a 610.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 Che bella giornata non va oltre 1.278.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Splendida Cornice  segna 943.000 spettatori (5.6%). Su Rete4  Dritto e Rovescio  totalizza 761.000 spettatori (5.8%). Su La7  Piazzapulita  raggiunge 914.000 spettatori e il 6.6%. Su Tv8  Europa League – Aston Villa-Lille  ottiene 384.000 spettatori (2%). Sul Nove  Only Fun – Comico Show raduna 444. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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