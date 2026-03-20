Ascolti tv giovedì 19 marzo | Don Matteo Forbidden Fruit

Giovedì 19 marzo 2026 su Rai 1 è andato in onda Don Matteo, mentre su altri canali sono stati trasmessi programmi come Forbidden Fruit. Gli ascolti tv di ieri sera hanno registrato i dati di ascolto e share dei vari programmi trasmessi, offrendo un quadro sulla preferenza del pubblico tra le diverse proposte televisive. I dati auditel sono stati raccolti e pubblicati nelle ultime ore.

Ascolti tv giovedì 19 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 19 marzo 2026? Su Rai 1 è andato in onda Don Matteo. Su Rai 2 Ore 14 sera. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Forbidden Fruit. Su Italia 1 Una bella giornata. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 19 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv giovedì 19 marzo 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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