Ascolti TV | Giovedì 19 Marzo 2026

Da davidemaggio.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera, giovedì 19 marzo 2026, su Rai1 è andato in onda l'episodio di Don Matteo 15, che ha coinvolto un certo numero di spettatori e ha registrato una percentuale di share ancora da comunicare. La trasmissione ha attirato l’attenzione del pubblico televisivo e ha rappresentato uno degli eventi principali della serata. I dati di ascolto sono ancora in fase di aggiornamento.

Nella serata di ieri, giovedì 19 marzo 2026, su Rai1 Don Matteo 15 interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  Forbidden Fruit conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2  Ore 14 Sera intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  Che bella giornata  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Splendida Cornice  segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Piazzapulita raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  Europa League – Aston Villa-Lille  ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove  Only Fun – Comico Show raduna.000 spettatori con il %. Sul 20  La mummia  fa sintonizzare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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