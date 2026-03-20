Ascolti TV | Giovedì 19 Marzo 2026

Ieri sera, giovedì 19 marzo 2026, su Rai1 è andato in onda l'episodio di Don Matteo 15, che ha coinvolto un certo numero di spettatori e ha registrato una percentuale di share ancora da comunicare. La trasmissione ha attirato l’attenzione del pubblico televisivo e ha rappresentato uno degli eventi principali della serata. I dati di ascolto sono ancora in fase di aggiornamento.

Nella serata di ieri, giovedì 19 marzo 2026, su Rai1 Don Matteo 15 interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Che bella giornata incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Splendida Cornice segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Piazzapulita raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Europa League – Aston Villa-Lille ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna.000 spettatori con il %. Sul 20 La mummia fa sintonizzare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 19 Marzo 2026 Articoli correlati Ascolti tv giovedì 19 marzo: Don Matteo, Forbidden FruitAscolti tv giovedì 19 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì... Ascolti TV | Giovedì 19 Febbraio 2026Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Lacrime ad Affari tuoi, De Martino sotto choc: perde 200mila euro, poi accade che... Approfondimenti e contenuti su Ascolti TV Giovedì 19 Marzo 2026 Temi più discussi: Ascolti tv ieri giovedì 12 marzo chi ha vinto tra Don Matteo, Pechino Express, Ore 14, Del Debbio e Formigli; Ascolti tv ieri (12 marzo): Raoul Bova non sbaglia, Belén rinasce dopo il flop, sfida all'ultimo sangue tra De Martino e Gerry Scotti; Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 19 Marzo, in prima serata; Ascolti TV ieri sera, 12 marzo 2026: chi ha vinto tra Don Matteo e Forbidden Fruit?. Ascolti tv giovedì 19 marzo: Don Matteo, Forbidden FruitAscolti tv 19 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv 19 marzo, chi ha vinto tra ultima di Don Matteo e Forbidden Fruit: i dati in aggiornamentoI dati Auditel in aggiornamento dell’ultima puntata di Don Matteo 15 su Rai 1 e di Forbidden Fruit su Canale5. Chi ha vinto la sfida agli ascolti del prime time, e quella dell’access tra Affari Tuoi e ... fanpage.it I dati sugli ascolti di Masterchef Italia e sulle interazioni social ci raccontano di un programma che ha imparato a essere contemporaneo, in controtendenza con una tv sempre più vecchia. - facebook.com facebook Professore Barbero, bocciato sul referendum. Il governo di turno non potrà scegliere da solo i membri laici del CSM, perché saranno sorteggiati da una lista approvata dal Parlamento a larga maggioranza, quindi col concorso delle opposizioni. Ascolti la lezion x.com