Ascolti TV 19 Marzo 2026 | Don Matteo 15 vs Forbidden Fruit

Giovedì 19 marzo 2026, gli ascolti televisivi vedono Rai1 in testa con la messa in onda di Don Matteo 15, che ha registrato 3 milioni di spettatori durante la prima serata. Contemporaneamente, Forbidden Fruit ha ottenuto risultati più bassi, con una minore affluenza di pubblico sia in orario prime time che negli ascolti access. I dati sono stati rilevati dall'analisi di Auditel.

Ascolti TV di martedì 17 marzo 2026: Rai1 e Canale 5 si sfidano in prima serata, grande successo per “Le Libere Donne” e “Grande Fratello Vip” Selvaggia Lucarelli: “Sanremo era di destra. Lo scandalo di Signorini non danneggerà il Grande Fratello Vip” Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Per gli ascolti tv di giovedì 19 marzo 2026, Rai1 domina la serata con Don Matteo 15 che cattura 3.875.000 spettatori e il 23,3% di share, superando nettamente Forbidden Fruit su Canale5 (1.788.000, 12,1%). Rai3 e Italia1 seguono con Splendida Cornice (943.000, 5,6%) e Che Bella Giornata (1. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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