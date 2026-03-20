artigiani in cattedra la storia di cruscanti una vita in macelleria

Gli artigiani in cattedra raccontano la storia di Cruscanti, un professionista che ha trascorso la vita nella macelleria di famiglia. La sua esperienza si snoda lungo decenni di lavoro tra carne, coltelli e clienti, mantenendo viva una tradizione che si tramanda di generazione in generazione. La narrazione si concentra su un percorso fatto di dedizione e competenza, senza approfondire motivazioni o cause.

C’è un filo che attraversa il tempo, passa di mano in mano e profuma di bottega, sacrificio e tradizione. È quello della famiglia Cruscanti, a Foiano, dove da oltre un secolo il mestiere del macellaio non è solo lavoro, ma identità. A raccontarlo è Lino Cruscanti, 96 anni, memoria viva di un’Italia che cambia ma non dimentica. "Ho iniziato da bambino – racconta – perché in casa si faceva già questo mestiere". Una storia che affonda nei primi del Novecento, quando il padre, rientrato dagli Stati Uniti, avviò l’attività, e che nel 1963 segna la svolta con l’apertura in proprio. Prima ancora, nel dopoguerra, c’erano le consegne in bicicletta: "Si portavano ai dottori, ai notai. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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