Il regista brasiliano in prestito al Gremio, attualmente giocatore della Juventus, ha dichiarato di essere amico sia di Messi che di CR7, definendo Vidal il più pazzo tra i compagni. Ha espresso anche il desiderio di partecipare ai Mondiali per convincere il tecnico dell'Real Madrid, Ancelotti. Ha poi paragonato la possibilità di essere il nuovo Lobotka di Spalletti a un obiettivo personale.

E se la Juventus avesse già in casa un regista alla Lobotka? Arthur è rinato nel “suo” Gremio, ma è sempre di proprietà dei bianconeri e a fine stagione tornerà a Torino. Il prestito in Brasile sta riportando il 29enne di Goias indietro nel tempo. Già, il 2026 del centrocampista verdeoro è cominciato con 11 presenze, un gol, il 95% dei passaggi riusciti - 134 dei quali nell’ultimo terzo di campo - e la vittoria del Gaucho, il campionato statale del Rio Grande do Sul. Unica macchia il lieve problema muscolare accusato proprio nella finale contro l’Internacional de Porto Alegre. Arthur, spera davvero di avere una possibilità da Spalletti in estate? "A Luciano piace avere un centrocampista organizzatore, un fulcro della squadra, e a me quel ruolo piace. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arthur: "Io amico di Messi e CR7, Vidal il più pazzo. Spalletti? Potrei essere il suo nuovo Lobotka"

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